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Лосенков Андрей Прокофьевич
Лосенков Андрей Прокофьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1963
Пол
Мужской
Отец
Лосенков Прокопий
Мать
Лосенкова (Рощина) Алла Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1963
Отец:
Лосенков Прокопий
Мать:
Лосенкова Алла Васильевна
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