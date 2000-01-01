Лосенков Андрей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосенков Андрей Прокофьевич

Лосенков Андрей Прокофьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1963

Отец: Лосенков Прокопий

Мать: Лосенкова Алла Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close