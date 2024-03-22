Лешина (Миногина) Ирина
Место рождения
Дата рождения1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Миногинъ Еремей
Мать: Миногина Анна
Бракосочетание
12.02.1807
Муж: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
06.01.1810
Дочь: Лешина Домна
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
03.06.1811
Дочь: Лешина Ѳеодосья
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
24.09.1812
Дочь: Лешина Ѳекла
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
17.01.1814
Сын: Лешинъ Афонасий
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
18.06.1815
Дочь: Лешина Агрофена
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
29.09.1820
Дочь: Лешина Настасья
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баканова Марѳа
Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ