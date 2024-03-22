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Лешина (Миногина) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Миногинъ Еремей

Мать: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1807

Муж: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1810

Дочь: Лешина Домна

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1811

Дочь: Лешина Ѳеодосья

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1812

Дочь: Лешина Ѳекла

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1814

Сын: Лешинъ Афонасий

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1815

Дочь: Лешина Агрофена

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1820

Дочь: Лешина Настасья

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баканова Марѳа

Отец ребёнка: Лешинъ Денисъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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