Корсун (Гаманова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Гаманова) Любовь Михайловна

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Место рождения

станица Дагестанская, Майкопский район

Дата рождения

23.07.1935

Дата смерти

02.02.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1935

Отец: Гаманов Михаил Герасимович

Мать: Гаманова Евдокия Павловна

станица Дагестанская, Майкопский район
Рождение ребёнка
24.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Петр Иванович

СССР Адыгейская АО Майкопский р-н Краснооктябрьское с/п, ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Петр Иванович

СССР Краснодарский кр.,Адыгейская АО ,Майкопский р-н, станица Ханская
Смерть
02.02.2016
г. Майкоп
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Майкоп
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