Корсун (Гаманова) Любовь Михайловна
Место рождениястаница Дагестанская, Майкопский район
Дата рождения23.07.1935
Дата смерти02.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1935
станица Дагестанская, Майкопский район
Рождение ребёнка
24.04.1956
СССР Адыгейская АО Майкопский р-н Краснооктябрьское с/п, ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
01.11.1959
Рождение ребёнка
11.09.1966
СССР Краснодарский кр.,Адыгейская АО ,Майкопский р-н, станица Ханская
Смерть
02.02.2016
г. Майкоп
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Майкоп