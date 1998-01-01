Шулика (Смалий) Зинаида Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулика (Смалий) Зинаида Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Смалий Прокофий

Мать: Смалий Ульяна

Смерть
1998
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