Мартьянов Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Андрей Яковлев

Мартьянов Андрей Яковлев

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Мартьянов Яков Григорьев

Мать: (Овдошина) Марфа Степанова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
С 1901 по 1902

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева

Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Жена: (Седова) Агафья Терентьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Яковлев Мартьянов и Якова Григорьева Мартьянова дочь Уляна Яковлева
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.

Дочь: Гликерия Андреева

Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Егор Яковлев Мартьянов и девица Ирина Яковлева Мартьянова
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василия Григорьева Мартьянова сын Семен и Ивана Наумова Краснощекова жена Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Егор Яковлев Мартьянов и девица Федосья Яковлева Мартьянова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.