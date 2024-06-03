Мартьянов Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Рождение ребёнка
С 1901 по 1902
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева
восприемн. Иван Яковлев Мартьянов и Якова Григорьева Мартьянова дочь Уляна Яковлева
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.
Дочь: Гликерия Андреева
Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева
восприемн. Егор Яковлев Мартьянов и девица Ирина Яковлева Мартьянова
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева
восприемн. Василия Григорьева Мартьянова сын Семен и Ивана Наумова Краснощекова жена Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: (Седова) Агафья Терентьева
восприемн. Егор Яковлев Мартьянов и девица Федосья Яковлева Мартьянова
Смерть
Неизвестно