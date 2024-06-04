Хорьков Вавила Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Хорьков Аким Харитонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Хорькова) Степанида Вавилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Хорьков Гурьян (Гурий) Вавилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1829