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Хорьков Вавила Акимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Хорьков Аким Харитонов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Хорькова) Степанида Вавилова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Хорьков Гаврила Вавилов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Хорьков Гурьян (Гурий) Вавилов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1829
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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