Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
23.01.1886

Дочь: (Волошина) Мария Николаева

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
01.12.1899

Сын: Волошин Николай Николаев

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Волошин Иван Николаев

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Волошин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: (Волошина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Волошин (Волошинов) Павел Николаевич

Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов

Смерть
Неизвестно

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