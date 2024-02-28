Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1886
Дочь: (Волошина) Мария Николаева
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Рождение ребёнка
01.12.1899
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Рождение ребёнка
21.02.1902
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Рождение ребёнка
21.02.1902
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: (Волошина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Волошин (Волошинов) Павел Николаевич
Отец ребёнка: Волошин Николай Евфимов
Смерть
Неизвестно