Нашинский (Naszyński) Аполинарий Яковлевич (Apolinary) 23.07.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нашинский (Naszyński) Аполинарий Яковлевич (Apolinary)

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Место рождения

Koprzywnica, Polska

Дата рождения

23.07.1848

Дата смерти

27.06.1927

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1848

Отец: Нашинский Якуб

Мать: Naszynska (Dembowska) Tekla (Maria)

Koprzywnica, Polska
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Naszyńska (Naszyńska) Maria Paulina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1884

Дочь: (Naszynska) Zelislawa Maria

Мать ребёнка: не указана

Pascani, Rumunia
Рождение ребёнка
04.03.1887

Дочь: (Naszynska) Maria

Мать ребёнка: не указана

Pascani, Rumunia
Смерть
27.06.1927
Jassy, Румыния

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