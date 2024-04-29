Нашинский (Naszyński) Аполинарий Яковлевич (Apolinary)
Место рожденияKoprzywnica, Polska
Дата рождения23.07.1848
Дата смерти27.06.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1848
Koprzywnica, Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1884
Дочь: (Naszynska) Zelislawa Maria
Мать ребёнка: не указана
Pascani, Rumunia
Рождение ребёнка
04.03.1887
Дочь: (Naszynska) Maria
Мать ребёнка: не указана
Pascani, Rumunia
Смерть
27.06.1927
Jassy, Румыния