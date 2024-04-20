Поспехов александр иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспехов александр иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1984

Дочь: Черентаева Елена Александровна

Мать ребёнка: Поспехова (Казмерчук) наталья дмитриевна

Рождение ребёнка
27.04.1988

Дочь: Шевченко анна александровна

Мать ребёнка: Поспехова (Казмерчук) наталья дмитриевна

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