Поспехов александр иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1984
Дочь: Черентаева Елена Александровна
Мать ребёнка: Поспехова (Казмерчук) наталья дмитриевна
Рождение ребёнка
27.04.1988
Дочь: Шевченко анна александровна
Мать ребёнка: Поспехова (Казмерчук) наталья дмитриевна