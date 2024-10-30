Чеснокова Алефтина Ивановна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеснокова Алефтина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Чесноков Иван Прохорович

Мать: Чеснокова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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