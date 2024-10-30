Чеснокова Алефтина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Чесноков Иван Прохорович
Мать: Чеснокова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно