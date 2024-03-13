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Арон Борис Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Арон Моисей Янкелевич/Яковлевич

Мать: Арон Рива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арон Эттья Борисовна

Мать ребёнка: Арон Маня Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арон Рудольф Борисович

Мать ребёнка: Арон Маня Арон

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арон Маня Арон

Смерть
?.08.1942
Малые Сокольники, Невельский район, Псковская обл.
Растрелян в период холокоста
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