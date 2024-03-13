Арон Борис Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Арон Моисей Янкелевич/Яковлевич
Мать: Арон Рива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арон Эттья Борисовна
Мать ребёнка: Арон Маня Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Арон Маня Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арон Маня Арон
Смерть
?.08.1942
Малые Сокольники, Невельский район, Псковская обл.
Растрелян в период холокоста