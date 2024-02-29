Пономарев Никита Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Между 1783 и 1784
Отец: Пономарев Анисим Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Надежда
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Пономарев Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Дочь: (Пономарева) Иродиада Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Сын: Пономарев Николай Никитич
Мать ребёнка: Пономарева Надежда
Смерть
Неизвестно