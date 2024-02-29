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Пономарев Никита Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784

Отец: Пономарев Анисим Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Надежда

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Пономарев Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Дочь: (Пономарева) Иродиада Никитична

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Пономарев Николай Никитич

Мать ребёнка: Пономарева Надежда

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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