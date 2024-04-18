Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Киселева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Михаил? Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1903 по 1908
Дочь: Стеничева Битякова (Неизвестна) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Псков, город Псков, Псковская область