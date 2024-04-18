Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Киселева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Михаил? Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1903 по 1908

Дочь: Стеничева Битякова (Неизвестна) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Псков, город Псков, Псковская область

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