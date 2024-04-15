Котенко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения26.04.1887 ст.
Дата смерти16.02.1888 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1887 ст.
Крещение
27.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.02.1888 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.02.1888 ст.
на отведенном кладбище