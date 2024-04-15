Котенко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотенко Василий Петрович

Котенко Василий Петрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.04.1887 ст.

Дата смерти

16.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1849 и 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1887 ст.

Отец: Котенко Петр Петрович

Мать: Котенко Екатерина Тимофеевна

Кровное, Сумська область
Крещение
27.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.02.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.02.1888 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close