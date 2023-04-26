Майоров Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1936
Дочь: Мамелина Галина Петровна
Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Анна Федоровна