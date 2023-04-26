Майоров Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1936

Дочь: Мамелина Галина Петровна

Мать ребёнка: Майорова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Анна Федоровна

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