Игумнов Дмитрий Иванович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игумнов Дмитрий Иванович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

10.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Игумнов Иван

Мать: Игумнова Елена

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
25.10.1933

Дочь: Свиридова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
11.07.1939

Дочь: Жигалова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна

Смерть
10.10.1943
Погиб в бою

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