Игумнов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти10.10.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Игумнов Иван
Мать: Игумнова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
25.10.1933
Дочь: Свиридова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
11.07.1939
Дочь: Жигалова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Игумнова Евдокия Никифоровна
Смерть
10.10.1943
Погиб в бою