Белёвский Михаил Князь Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белёвский Михаил Князь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белёвский Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белёвский Василий Князь Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белёвская) Евпраксия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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