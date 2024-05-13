Лукьянова (Тананыкина) Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Лукьянова) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьянов Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Разомазова (Лукьянова) Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ушакова (Лукьянова) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лукьянова) Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лукьянов Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович
Смерть
Неизвестно