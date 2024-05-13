Лукьянова (Тананыкина) Василиса Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Тананыкина) Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Матвей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Лукьянова) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Разомазова (Лукьянова) Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ушакова (Лукьянова) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лукьянова) Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукьянов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукьянов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Матвей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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