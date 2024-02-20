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Чолпан Георгий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Чолпан Дмитрий Юрьевич

Мать: Чолпан Варвара Пасхалова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.11.1876

Дочь: Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Ставрильева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Кириакия Ставрильева

Смерть
Неизвестно
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