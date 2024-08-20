Таубер Рудольф Маврикиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1913
Бракосочетание
08.07.1913
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: Faulk (Таубер (Tauber)) Ангелина (Angelina)
Мать ребёнка: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна
Смерть
Неизвестно