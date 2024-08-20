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Таубер Рудольф Маврикиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1913
Бракосочетание
08.07.1913

Жена: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна

Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: Faulk (Таубер (Tauber)) Ангелина (Angelina)

Мать ребёнка: Таубер Соколова Jacobson (Смирнова (Smirnoff)) Зинаида (Zinovia) Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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