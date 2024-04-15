Харченко Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти07.07.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1852 ст.
Сын: Харченко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.
Сын: Харченко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSSG?i=76&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1899 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Y-5?cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.07.1899 ст.
на кладбище д. Кровной