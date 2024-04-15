Харченко Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

07.07.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1852 ст.

Сын: Харченко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.

Сын: Харченко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Харченко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSSG?i=76&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
07.07.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Y-5?cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.07.1899 ст.
на кладбище д. Кровной
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