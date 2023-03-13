Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Марья Иванова
Марья Иванова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Яковъ
1769 г.р.
Дети
Оксинья
1794 г.р.
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь:
Оксинья
Отец ребёнка:
Яковъ
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Яковъ
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия