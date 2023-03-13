Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ

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