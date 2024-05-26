Лукьянова Прасковья / Праскева / Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти29.03.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1824 и 1830
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 27 лет, муж - Иван Лукьянович, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Ко... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лукьянова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Лукьянович
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 33 года, муж - Иван Лукьянович, 30 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 37 лет, муж - Иван Лукьянович, 34 года 16 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 42 года, муж - Иван Лукьянович, 39 лет 15 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 47 лет, муж - Иван Лукьянович, 44 года 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 52 года, муж - Иван Лукьянович, 49 лет 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 57 лет, муж - Иван Лукьянович, 54 года 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 60 лет, муж - Иван Лукьянович, 57 лет 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Смерть
29.03.1866 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 63 причина - натурально Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1866 год Фонд № 1550. Оп.1. ... Показать все