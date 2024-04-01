Щелкунов Егор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щелкунов Петр
Бракосочетание
После ?.03.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелкунов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно