Щелкунов Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунов Егор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щелкунов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
После ?.03.1913

Жена: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелкунов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Шустова1, Щелкунова2 Ефросинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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