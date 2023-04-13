Жданов Юрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1958
Мать ребёнка: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1965
Дочь: Балашова (Жданова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно