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Жданов Юрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1958

Сын: Жданов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1965

Дочь: Балашова (Жданова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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