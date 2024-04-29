Алтухова Ефросинья Ивановна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Алтухов Иван Артамонович

Мать: Алтухова (Медведева) Матрена Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №44, метрическая книга за 1815 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Тимофей Чернышев и Фима Моргачева
Смерть
Неизвестно

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