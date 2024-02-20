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Шаповалов Иосиф Леонтьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать: Шаповалова Евфимия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.02.1924

Дочь: Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Шаповал Матрона Семеновна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповал Матрона Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповал Матрона Семеновна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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