Pawlikow Agapa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюковский Pawlikow (Павлюковский Pawlikow) Ruza
Отец ребёнка: Павлюковский Wasil
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлюковский Wasil
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Павлюковский Pawlikow (Павлюковский Pawlikow) Maryama
Отец ребёнка: Павлюковский Wasil
Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно