Pawlikow Agapa 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pawlikow Agapa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюковский Pawlikow (Павлюковский Pawlikow) Ruza

Отец ребёнка: Павлюковский Wasil

1791
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюковский Wasil

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Павлюковский Pawlikow (Павлюковский Pawlikow) Maryama

Отец ребёнка: Павлюковский Wasil

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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