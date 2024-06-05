Чманова (Елантьева) Евдокия Васильевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чманова (Елантьева) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ялантьев Василий Михайлович

Мать: Ялантьева (Яранова) Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чманов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева (Чманова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева (Чманова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова (Чманова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: Иванова (Чманова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович

Смерть
2005

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