Чманова (Елантьева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева (Чманова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева (Чманова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова (Чманова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: Иванова (Чманова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Чманов Петр Михайлович
Смерть
2005