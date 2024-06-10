Духов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Духов Дмитрий Архипов
Мать: Духова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея
Смерть
Неизвестно