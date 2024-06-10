Духов Иван Дмитриевич 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Духов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Духов Дмитрий Архипов

Мать: Духова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея

Михаиловка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея

Михаиловка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1948

Сын: Духов Николай Иванович

Мать ребёнка: Духова (Беликова) Пелагея

Михаиловка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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