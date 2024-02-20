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Грек Пелагея Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Муж: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1912

Сын: Грек Григорий Ильич

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.12.1914

Сын: Грек Даниил Ильич

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Ефросиния Ильинична

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.10.1919

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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