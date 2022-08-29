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(Чекалкина) ? Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Василий Кузьмич

Мать: Чекалкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекалкина) ?

Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Агафон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чекалкин Сысой Агафонович

Отец ребёнка: Чекалкин Агафон Васильевич

Смерть
Неизвестно

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