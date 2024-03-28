Старцева Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев ???

Отец ребёнка: Старцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Николай

Отец ребёнка: Старцев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Сергей

Смерть
Неизвестно

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