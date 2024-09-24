Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Титов
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Титов
Рождение ребёнка
06.10.1733 ст.
Сын: Фома Иванов
Отец ребёнка: Иван Титов
Рождение ребёнка
03.03.1737 ст.
Сын: Кондрат Иванов
Отец ребёнка: Иван Титов
Бракосочетание
До 1739
Муж: Иван Титов
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 34 года.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 40 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 42 года.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 44 года.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 67 лет. Записана как Ирина Егорова.
Смерть
Неизвестно