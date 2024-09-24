Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Семенова

Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван Титов

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Титов

Рождение ребёнка
06.10.1733 ст.

Сын: Фома Иванов

Отец ребёнка: Иван Титов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1737 ст.

Сын: Кондрат Иванов

Отец ребёнка: Иван Титов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1739

Муж: Иван Титов

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 34 года.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 40 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 42 года.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 44 года.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 67 лет. Записана как Ирина Егорова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.