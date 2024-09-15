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Благочевская Мария Венедиктовна

Место рождения

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.01.1885 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1885 ст.

Отец: Благочевский Венедикт Спиридонович

Мать: Серкина Дарья Матвеевна

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.

Дочь: Челнокова Ефросинья Георгиевна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Сын: Челноков Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Челноков Стефан Георгиевич

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Дочь: Челнокова Серафима Георгиевна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Челноков Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.

Дочь: Челнокова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Преображенка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1920

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