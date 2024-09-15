Благочевская Мария Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения23.01.1885 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.
Дочь: Челнокова Ефросинья Георгиевна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Челноков Стефан Георгиевич
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Дочь: Челнокова Серафима Георгиевна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Челноков Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.
Дочь: Челнокова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Смерть
Около 1920