Позняк (Оксюта) Пульхерия Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1850
Отец: Оксюта Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1874
Дочь: Позняк Агафия Фоминична
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
22.10.1875
Дочь: Ярош (Позняк) Параскева Фоминична
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
29.04.1878
Дочь: Позняк Ирина Фоминична
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Позняк Емельян Фомич
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
24.03.1883
Дочь: Позняк Матрона Фоминична
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
30.12.1885
Сын: Позняк Марк Фомич
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
24.05.1889
Дочь: Позняк Елена Фоминична
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Рождение ребёнка
21.02.1893
Сын: Позняк Тимофей Фомич
Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович
Смерть
Неизвестно