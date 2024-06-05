Позняк (Оксюта) Пульхерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позняк (Оксюта) Пульхерия Федоровна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

12.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1850

Отец: Оксюта Федор Иванович

Мать: Оксюта Ефросиния Данииловна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1874

Дочь: Позняк Агафия Фоминична

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1875

Дочь: Ярош (Позняк) Параскева Фоминична

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1878

Дочь: Позняк Ирина Фоминична

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Позняк Емельян Фомич

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1883

Дочь: Позняк Матрона Фоминична

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Позняк Марк Фомич

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1889

Дочь: Позняк Елена Фоминична

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1893

Сын: Позняк Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Позняк Фома Наумович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Переясловка, Чернігівська область

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