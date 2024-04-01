Трушникова (Пушкина) Степанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрушникова (Пушкина) Степанида Алексеева

Трушникова (Пушкина) Степанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Пушкин Алексей Крест. Бегишевского Погосту, Знаменского Монастыря, Тобольской Губернии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Трушников Андрей Лаврентьев

Отец ребёнка: Трушников Лаврентий Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Трушников Алексей Лаврентьев

Отец ребёнка: Трушников Лаврентий Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Лаврентий Сидоров

г. Тобольска, с. Бегишева, монастырского крестьянина дочь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close