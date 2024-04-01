Трушникова (Пушкина) Степанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Пушкин Алексей Крест. Бегишевского Погосту, Знаменского Монастыря, Тобольской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Трушников Андрей Лаврентьев
Отец ребёнка: Трушников Лаврентий Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Трушников Алексей Лаврентьев
Отец ребёнка: Трушников Лаврентий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тобольска, с. Бегишева, монастырского крестьянина дочь
Смерть
Неизвестно