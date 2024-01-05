Овчинников Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958
Рождение ребёнка
14.08.1992
Дочь: Колчина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Елена Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1993
Сын: Овчинников Виктор
Мать ребёнка: Овчинникова Елена Александровна
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область