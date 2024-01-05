Овчинников Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958

Отец: Овчинников Анатолий Степанович

Мать: Овчинникова Вера Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1992

Дочь: Колчина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Елена Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1993

Сын: Овчинников Виктор

Мать ребёнка: Овчинникова Елена Александровна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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