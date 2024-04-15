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Аршинов Иван Сергеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.05.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1866 ст.

Отец: Аршинов Сергей Васильевич

Мать: Аршинова Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76G-C?i=10&cc=3511744
Крещение
31.05.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Митрофановна Андрияшенко
Восприемник
25.04.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Федоровна Аршинова
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
Неизвестно
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