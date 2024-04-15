Аршинов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1866 ст.
Отец: Аршинов Сергей Васильевич
Мать: Аршинова Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76G-C?i=10&cc=3511744
Крещение
31.05.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.06.1885 ст.
Анна Митрофановна Андрияшенко
Восприемник
25.04.1891 ст.
Елена Федоровна Аршинова
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
Неизвестно