Бовыкин Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1933
Дата смерти05.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1956
Мать ребёнка: Бовыкина Анисимова Алевтина Петровна
Рождение ребёнка
24.09.1973
Дочь: Бовыкина Алевтина Борисовна
Мать ребёнка: Бовыкина Анисимова Алевтина Петровна
Свердловск
Смерть
05.07.2019
Свердловск