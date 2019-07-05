Бовыкин Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБовыкин Борис Сергеевич

Бовыкин Борис Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1933

Дата смерти

05.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бовыкина Анисимова Алевтина Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1956

Сын: Бовыкин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Бовыкина Анисимова Алевтина Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1973

Дочь: Бовыкина Алевтина Борисовна

Мать ребёнка: Бовыкина Анисимова Алевтина Петровна

Свердловск
Смерть
05.07.2019
Свердловск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.