Тащян Карен Ашотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980
Отец: Тащян Ашот Гарегинович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2007
Дочь: Тащян Лиана Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2010
Дочь: Тащян Виолетта Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.2011
Дочь: Тащян Алина Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.2021
Сын: Тащян Ашот Каренович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности