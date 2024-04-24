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Тащян Карен Ашотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980

Отец: Тащян Ашот Гарегинович

Мать: Амазарян Алварт Тиграновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.2007

Дочь: Тащян Лиана Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2010

Дочь: Тащян Виолетта Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.2011

Дочь: Тащян Алина Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.2021

Сын: Тащян Ашот Каренович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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