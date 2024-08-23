Бянкин Юрий Диевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1976
Сын: Злобин (Бянкин) Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности