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Бянкин Юрий Диевич

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Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

13.01.1954

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

1976 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1954

Отец: Бянкин Дий Георгиевич

Мать: Бянкина (Самсонова) Любовь Ивановна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1976

Сын: Злобин (Бянкин) Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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