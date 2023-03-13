Баландина Наталья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Баландина) Пелагея
Отец ребёнка: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Баландина) Анна
Отец ребёнка: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Баландинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Баландина) Авдотья
Отец ребёнка: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Баландина Марья
Отец ребёнка: Баландинъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Баландинъ Антонъ
Отец ребёнка: Баландинъ Василий