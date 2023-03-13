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Баландина Наталья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландинъ Василий

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Баландина) Пелагея

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Баландина) Анна

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Баландинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Баландина) Авдотья

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Баландина Марья

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Баландинъ Антонъ

Отец ребёнка: Баландинъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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