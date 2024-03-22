(Бусарева) Онисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бусарева) Онисья

(Бусарева) Онисья

Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бусаревъ Венедиктъ

Мать: не указана

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Епестимия Семенова

Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сидоръ Семеновъ

Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ Антоновъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close