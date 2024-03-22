(Бусарева) Онисья
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Бусаревъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Епестимия Семенова
Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сидоръ Семеновъ
Отец ребёнка: Семенъ Антоновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенъ Антоновъ