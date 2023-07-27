Фадеева (Фадеева) Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агния Дмитриевна
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фадеев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925