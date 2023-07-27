Фадеева (Фадеева) Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Фадеева) Харитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фадеев Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агния Дмитриевна

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фадеев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Дмитрий Филимонович

Смерть
1925
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