Степан Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Терентий Демидович
Мать: Наталья Митрофановна
Смерть
1772
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 4 возраст по нынешней ревизии (1782) - умер в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владими... Показать все