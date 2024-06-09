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Степан Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Терентий Демидович

Мать: Наталья Митрофановна

Смерть
1772
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 4 возраст по нынешней ревизии (1782) - умер в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владими... Показать все

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