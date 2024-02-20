Кирицев Илья Несторович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1829
Отец: Кирицев Нестор Христофорович
Мать: Кирицева Мария
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кирицев Павел Ильич
Мать ребёнка: Кирицева Агафия Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Смерть
Неизвестно