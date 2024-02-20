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(Прийменко) Нионила Косьмина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

24.10.1872

Дата смерти

24.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872

Отец: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать: Прийменко Феврония Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-161,зап-51
Крещение
25.10.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Емельян Симеонович Гончаров и Антипа Аверкия Олифера жена Мария Ивановна
Смерть
24.11.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-70,зап-48
Похороны
26.11.1873
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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