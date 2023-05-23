Ulfvenklou (Wrangel af Lindeberg) Anna Ebba
Место рожденияAneby, Bredestad, Jönköpings län. Småland, Sweden
Дата рождения01.02.1734
Дата смерти07.10.1794
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1734
Aneby, Bredestad, Jönköpings län. Småland, Sweden
Работа или профессия
Неизвестно
Friherrinna
Работа или профессия
Неизвестно
Friherrinna
Смерть
07.10.1794
Stockholm, Ruotsi
Похороны
Неизвестно
Bjornograv, Åby, Kalmar, Sverige