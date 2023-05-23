Ulfvenklou (Wrangel af Lindeberg) Anna Ebba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ulfvenklou (Wrangel af Lindeberg) Anna Ebba

Место рождения

Aneby, Bredestad, Jönköpings län. Småland, Sweden

Дата рождения

01.02.1734

Дата смерти

07.10.1794

Пол

Женский

Отец

1690 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1734

Отец: Wrangel Af Lindeberg Axel Per Arvid Karlsson

Мать: Wrangel Af Lindeberg Juliana

Aneby, Bredestad, Jönköpings län. Småland, Sweden
Работа или профессия
Неизвестно
Friherrinna
Работа или профессия
Неизвестно
Friherrinna
Смерть
07.10.1794
Stockholm, Ruotsi
Похороны
Неизвестно
Bjornograv, Åby, Kalmar, Sverige
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