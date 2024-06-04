Блинов Карп Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Блинов Игнатий Лаврентьев
Мать: Блинова Фекла Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марфа Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Блинов Софрон Карпов
Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Блинов Яков Карпов
Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Блинов Захар Карпов
Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Блинов Фома Карпов
Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова
Смерть
После 1784