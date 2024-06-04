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Блинов Карп Игнатьев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Блинов Игнатий Лаврентьев

Мать: Блинова Фекла Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марфа Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Блинов Софрон Карпов

Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Блинов Григорий Карпов

Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Блинов Яков Карпов

Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Блинов Захар Карпов

Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Блинов Фома Карпов

Мать ребёнка: Блинова Марфа Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1784
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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